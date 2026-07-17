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17 июля 2026 в 18:19

Систему гособоронзаказа хотят доверить искусственному интеллекту

Замминистра Горин: Минобороны внедрит ИИ в систему контроля гособоронзаказа

Леонид Горнин Леонид Горнин Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Минобороны России изучает возможность внедрения технологий искусственного интеллекта в единую информационную систему гособоронзаказа (ЕИС ГОЗ), сообщил первый замминистра обороны Леонид Горнин в ходе заседания коллегии оборонного ведомства. Он уточнил, что новые технологии планируется использовать для автоматизированного анализа данных и определения объектов и субъектов для проверки.

Полагается возможным внедрение в ЕИС ГОЗ современных технологий искусственного интеллекта с цифровыми агентами для проведения предварительного комплексного анализа данных, содержащихся в системе, и определения объектов и субъектов проверки, — сказал Горнин.

По его словам, сочетание цифрового мониторинга с физическим аудитом позволит усилить контроль. Он отметил, что ЕИС ГОЗ постепенно становится не просто инструментом наблюдения, а основой для полноценной системы последующей проверки, которая будет включать очные и комплексные мероприятия.

Ранее командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев заявил, что система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение противника. Она собирает спутниковые сведения, аэрофотоснимки, разведывательные отчеты и использует искусственный интеллект.

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