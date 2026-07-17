В России раскрыли главную ошибку экс-министра обороны Украины Федорова Журналист Коротченко: Федоров видел себя в роли будущего президента Украины

Главной ошибкой для бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова стала его вера в то, что он станет следующим президентом страны, высказал мнение в беседе с ИС «Вести» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. С его слов, это привело чиновника к потере должности. Эксперт подчеркнул, что нынешний лидер Киева Владимир Зеленский вел слежку за Федоровым.

Главную ошибку, которую он (Федоров. — NEWS.ru) допустил, он уверовал в свою непогрешимость. В отношении всех украинских силовиков у Зеленского существует перекрестный контроль. В отношении Федорова проводились оперативно-технические мероприятия Службой безопасности Украины по личному поручению Зеленского, — заявил Коротченко.

Со слов редактора журнала, глава Киева изучал мотивацию, связи, контакты и планы Федорова. Эксперт отметил, что в то же время руководитель оборонного ведомства видел себя в роли президента и это не понравилось Зеленскому.

Ранее на Украине начались протесты после отставки Федорова. Акции прошли в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и Запорожье.