Таможенный СОБР накрыл акцизных взяточников ФТС: в России задержали группу акцизных таможенников за многочисленные взятки

В России задержали группу акцизных таможенников за многочисленные взятки для ухода от таможенных сборов и платежей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. По данным ведомства, в преступной группе состояло должностное лицо одного из постов Центральной акцизной таможни.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, в которую входили должностные лица одного из таможенных постов Центральной акцизной таможни, — говорится в сообщении.

Как установили оперативники, чиновники за деньги помогали импортеру в уходе от таможенных сборов и платежей. Задокументированы многочисленные эпизоды получения взяток. Предварительная сумма ущерба казне превысила 3 млн рублей.

Во время обысков у фигурантов нашли крупные суммы наличности, пластиковые карты, ноутбуки, телефоны и документы. Возбуждено четыре уголовных дела — по фактам получения и дачи взяток в крупном размере, совершенных группой лиц.

Ранее тульские таможенники обнаружили в посылке из Германии 123 предмета с нацистской символикой. Атрибутика датирована 1930–1940-ми годами.

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