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17 июля 2026 в 17:52

Таможенный СОБР накрыл акцизных взяточников

ФТС: в России задержали группу акцизных таможенников за многочисленные взятки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В России задержали группу акцизных таможенников за многочисленные взятки для ухода от таможенных сборов и платежей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. По данным ведомства, в преступной группе состояло должностное лицо одного из постов Центральной акцизной таможни.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, в которую входили должностные лица одного из таможенных постов Центральной акцизной таможни, — говорится в сообщении.

Как установили оперативники, чиновники за деньги помогали импортеру в уходе от таможенных сборов и платежей. Задокументированы многочисленные эпизоды получения взяток. Предварительная сумма ущерба казне превысила 3 млн рублей.

Во время обысков у фигурантов нашли крупные суммы наличности, пластиковые карты, ноутбуки, телефоны и документы. Возбуждено четыре уголовных дела — по фактам получения и дачи взяток в крупном размере, совершенных группой лиц.

Ранее тульские таможенники обнаружили в посылке из Германии 123 предмета с нацистской символикой. Атрибутика датирована 1930–1940-ми годами.

До этого таможенники в аэропорту Красноярска пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. Почти 9 кг саженцев нашли в багаже 42-летней жительницы Красноярска в зеленом коридоре.

Россия
ФТС
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взятки
таможенники
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