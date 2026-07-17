«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ Политолог Сухотин: Черногория стреляет себе в ногу, отменяя безвиз с Россией

Отменяя безвизовый режим с Россией, Черногория фактически стреляет себе в ногу, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Виктор Сухотин. По его словам, Подгорица рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза, однако она не сможет компенсировать ущерб от потери турпотока из РФ.

Для Черногории это выстрел себе в ногу. Немецкий турист южнее Хорватии не поедет. Итальянский турист через Адриатику не поедет, ему и так хорошо. Черногория завязана на российско-китайский туризм. Поскольку страна фактически живет за счет туризма, это просто медленное убийство собственной экономики взамен на евродотации, которые черногорцам финансового блага не принесут, — убежден Сухотин.

Политолог подчеркнул, что изменения визового режима с Черногорией никак не повлияют на туристическую отрасль России. А вот Подгорицу, по его словам, могут ждать и другие проблемы.

Черногория помимо России планирует вводить визовый режим еще и с Китаем. Если власти страны это сделают, то черногорцам без китайских денег будет совсем невесело, — заключил Сухотин.

Ранее появилась информация, что Черногория может ввести визы для граждан России и Белоруссии уже с 1 октября. Это решение связано с планами страны по вступлению в Евросоюз к 2028 году.