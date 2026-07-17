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17 июля 2026 в 17:00

Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В начале следующей недели погода в Москве ухудшится. Что еще известно о прогнозе в российской столице на 20, 21 и 22 июля?

Какая погода будет в Москве в начале недели

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал Ura.ru, что в начале следующей недели погода в Москве пойдет в сторону ухудшения. Атмосферное давление станет падать, увеличится облачность, пойдут дожди, температура вернется к невысоким значениям на уровне +20–23 градусов. Осадки будут носить кратковременный характер, однако могут быть достаточно интенсивными.

По данным «Яндекс.Погода», в понедельник, 20 июля, в российской столице днем ожидается +27 градусов, ночью — +21 градус.

Во вторник, 21 июля, днем прогнозируется +26 градусов, ночью — +19 градусов. Вечером и ночью также ожидаются дожди.

В среду, 22 июля, днем будет +24 градуса и дождь, ночью — +17 градусов.

Какая погода будет в Москве в конце июля

По данным метеоцентров, в последнюю декаду июля в Москве резких скачков температуры не ожидается, а дневные показатели составят около +25 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до +13–16 градусов.

В период с 20 по 25 июля дневная температура составит от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +14–16 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым, южных направлений, 3–4 м/с.

C 26 по 31 июля, по прогнозам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до +21–23 градусов, а в отдельные дни — до +20 градусов. Ночные температуры опустятся до +13–15 градусов. Количество осадков достигнет пика. Грозовые ливни ожидаются почти каждый день.

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