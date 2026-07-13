ДНК-тест, отказ от дочери, борьба за 10 млн: как живет Александр Головин

Актер Александр Головин прославился благодаря роли Максима Макарова в сериале «Кадетство». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Головин

Александр Головин родился 13 января 1989 года в Брно (Чехословакия). С девяти лет работал в модельном агентстве Славы Зайцева, где обучался хореографии и актерскому мастерству.

Головин дебютировал на экране в 12 лет с эпизодической ролью в фильме «Бледнолицый лжец», затем снимался в выпусках юмористического киножурнала «Ералаш». Наибольшую популярность ему принесли роли в лентах «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Елки», «Женщины против мужчин».

На настоящий момент в его фильмографии более 90 работ.

Действительно ли Головин отказался от дочери

В 2017 году у Александра Головина был роман с гримером Светланой Белогуровой. Спустя год она родила дочь Оливию, а в 2019 году заявила, что он отрекся от наследницы.

«Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: „Свет, я не против сделать ДНК-тест“. Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — заявила Белогурова в передаче «Пусть говорят».

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство, и суд обязал актера выплачивать алименты на содержание ребенка. Сам артист никак не комментировал эту ситуацию. На вопросы журналистов об общении с девочкой, он ответил, что у него нет детей.

В 2023 году актер женился на коллеге Александре Поповой.

Актер Александр Головин и его супруга Александра Попова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Считаю, что нельзя оценивать людей по прошлым поступкам, у нас свои отношения. Они постепенно развивались, приобретали свою осознанность. Для меня это самое ценное. Дочь, сложные отношения — все это было до нашего знакомства, причем за два года. Отношусь к этому как к свершившемуся факту», — заявила она в шоу «Звезды сошлись».

Как Головин относится к СВО

Александр Головин публично не комментировал свое отношение к спецоперации. Однако в 2024 году артист посетил пункт отбора на военную службу по контракту и пожелал успехов российским военнослужащим.

«Принять решение и пойти защищать родину — большой поступок для каждого мужчины. И я испытываю гордость за них, глядя в их смелые глаза, ощущая их уверенность и спокойствие. Просто приятно увидеться с этими людьми, пожать им руку и пообщаться. И, конечно, пожелать этим сильным, смелым ребятам вернуться домой, к детям и родителям, живыми и здоровыми», — сказал он.

Чем сейчас занимается Головин

Александр Головин в 37 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году на экраны с актером вышли фильмы «Приключения желтого чемоданчика» и «Родительский дом». Также артист снимается в лентах «Обратная сторона медали», «Совок» и «Мой папа — медведь — 2».

Накануне, 12 июля, на ТНТ стартовал второй сезон шоу «Большой куш», где Головин принимает участие со своей супругой. Пара борется за главный приз в размере 10 млн рублей, который спрятан в одном из 12 чемоданов, распределенных между участниками.

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