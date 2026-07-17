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17 июля 2026 в 17:14

Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам

Генпрокуратура подготовила обвинение против Арестовича о призывах к терроризму

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Генпрокуратура России подготовила обвинительное заключение против бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщили на сайте отечественных правоохранителей. Его подозревают в призывах к террористической деятельности и распространению фейков о ВС РФ.

Следователи отправили уголовное дело Арестовича во 2-й Западный окружной военный суд. Сам экс-советник скрылся от следствия в России. Следователи объявили его в международный розыск. Судебное разбирательство будет проходить заочно.

По версии следствия, в 2022 году тогда еще внештатный советник через соцсети призывал уничтожать железные дороги, которые использовали российские вооруженные силы. Он стремился подорвать деятельность участников СВО. Правоохранители добавили, что в том же году Арестович разместил в интернете ложную информацию об обстреле российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске.

Расследование в отношении бывшего советника завершилось относительно недавно. Его заочно избрали заключение под стражу в качестве меры пресечения.

Общество
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Алексей Арестович
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