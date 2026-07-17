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17 июля 2026 в 14:50

Орбакайте раскрыла, где решила провести лето

Кристина Орбакайте с семьей поехали в Португалию

Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Певица Кристина Орбакайте отправилась из Америки в Португалию, следует из публикаций звезды в социальных сетях. Вместе с ней в Европу полетели ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия. Для девочки это первый визит в Португалию.

Ну вот мы в Лиссабоне, в Португалии. Я на самом деле уже третий раз, а вот Клавочка [в первый раз], — сказала артистка.

В рамках поездки Орбакайте с родными посетили местные замки и пришли на концерт фаду, а также прогулялись по Дворцу Пена. Он считается одним из самых интересных замков Европы благодаря сочетанию ярко-желтых, красных и фиолетовых стен. Орбакайте восхитилась умениями строителей, которые построили дворец, и отметила, что всем ее родным понравилось отдыхать в Португалии.

Ранее стало известно, что мать певицы Алла Пугачева переписала свою квартиру в Майами на дочь. Площадь элитной собственности составляет 285 кв. м. Внутри квартиры есть три спальни, четыре ванные комнаты, а вид из нее открывается на Атлантический океан. В самом комплексе — два подогреваемых бассейна, солярий, библиотека, теннисный корт и вертолетная площадка.

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