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07 июля 2026 в 09:16

Пугачева спрятала от западных санкций элитную квартиру в Майами

SHOT: Пугачева переписала элитную квартиру в Майами на Орбакайте из-за санкций

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Алла Пугачева спрятала от санкций США элитную квартиру в Майами, которую переписала на свою дочь Кристину Орбакайте всего за $1 (77,97 рубля), сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, в марте 2004 года Примадонна купила роскошную недвижимость площадью 285 «квадратов» в жилом комплексе Majestic Tower престижного района Bal Harbour.

Внутри квартиры есть три спальни, четыре ванные комнаты, а вид из нее открывается на Атлантический океан. В самом комплексе — два подогреваемых бассейна, солярий, библиотека, теннисный корт и вертолетная площадка. За все это Пугачева 22 года назад заплатила чуть более $2 млн (155,9 млн рублей).

Однако в 2014 году, после того как страны Запада начали вводить масштабные санкции против России, Пугачева решила подстраховаться, вписав в собственники Орбакайте, ее сына Никиту Преснякова и мужа Михаила Земцова. Ежегодный налог за квартиру обходится Орбакайте в $40 тыс. (3,1 млн рублей).

Ранее общественный деятель и журналист Вадим Манукян выразил мнение, что Пугачева сделала много громких политических заявлений, из-за которых ее невозможно воспринимать исключительно как культурную фигуру нашего времени. По его словам, участники СВО негативно относятся к певице из-за ее высказываний.

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