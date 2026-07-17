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17 июля 2026 в 16:53

«Большая утрата»: звезда КВН трогательно высказалась о смерти Масляковой

Звезда КВН Борщева назвала большой утратой смерть Светланы Масляковой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Звезда КВН Елана Борщева заявила, что кончина режиссера программы Светланы Масляковой стала большой утратой. По ее словам, сказанным NEWS.ru, вдова телеведущего Александра Маслякова постоянно посещала генеральные репетиции юмористического шоу.

Светлана была режиссером программы КВН и всегда присутствовала на всех генеральных репетициях, была на съемках за пультом. Невидимый, но очень важный человек в клубе. Конечно, мы всегда знали, что от нее очень много зависит: от ее видения, от ее решений. Очень большая утрата. Вслед за мужем она ушла достаточно быстро. Они всегда были вместе не только дома, но и на работе. Они оба были друг для друга большой поддержкой, — поделилась Борщева.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что после смерти Масляковой, которой не стало на 79-м году жизни, ее сын Александр станет основным наследником имущества. По его словам, процедура раздела собственности будет значительно отличаться от типичных семейных разбирательств из-за масштабов состояния, которое было нажито.

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