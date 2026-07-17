Лавров раскрыл, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива нанесет серьезный удар по мировому нефтяному рынку. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru. Он подчеркнул, что Ормузский пролив, одна из ключевых артерий, уже не свободна.

Хуситы заявили, что если продолжатся военные действия против Ирана, они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, который с западного берега омывает Аравийский полуостров, и тогда, наверное, будет совсем не очень хорошо для мировой торговли, прежде всего нефтью, но не только нефтью, — отметил Лавров.

Ранее американские СМИ писали, что Иран обратился к йеменскому движению «Ансар Алла» с просьбой подготовиться к блокировке ключевых нефтяных маршрутов в Красном море в случае атак США на энергетическую инфраструктуру страны. По информации источников, хуситы уже развернули ракеты и БПЛА в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ждут приказа о начале операции.

До этого МИД Исламской Республики заявил, что США нарушили дипломатические нормы, возобновив военные действия против Ирана, несмотря на меморандум о прекращении огня. В ведомстве также отметили, что Штаты атаковали ряд невоенных объектов во время морской блокады, совершив таким образом военные преступления.