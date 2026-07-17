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17 июля 2026 в 16:30

Нарколог развеял главные мифы об алкоголизме

Нарколог Тюрин: алкоголизм является болезнью, а не слабостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Алкогольная зависимость является болезнью, а не слабостью, как думают многие люди, заявил врач-нарколог Андрей Тюрин. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнул, что первым шагом к решению проблемы является ее признание. По его словам, также многие уверены в пользе бокала вина. Но, предупредил врач, современные исследования доказали, что безопасной дозы спиртного не существует.

Алкоголизм — это не «слабость» и не «распущенность». Это болезнь, которую можно и нужно лечить. И первый шаг к выздоровлению — признать проблему и обратиться к специалисту, — пояснил Тюрин.

Кроме того, по словам Тюрина, нельзя использовать спиртное в качестве инструмента для избавления от стресса. Нарколог указал на еще одно популярное заблуждение — повышенная устойчивость к алкоголю не является хорошим признаком. Он уточнил, что это фактор риска.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что при алкоголизме спиртное начинает замещать другие интересы. Он отметил, что еще одним признаком может стать потеря контроля при употреблении алкоголя.

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