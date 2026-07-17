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17 июля 2026 в 13:50

Иран готовится к блокаде всего Красного моря

Reuters: Иран призвал хуситов готовиться к блокаде нефтеперевозок в Красном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран обратился к йеменскому движению «Ансар Алла» с просьбой подготовиться к блокировке ключевых нефтяных маршрутов в Красном море в случае атак США на энергетическую инфраструктуру страны, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, хуситы уже развернули ракеты и БПЛА в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ждут приказа о начале операции.

Иран обратился к йеменскому движению хуситов с просьбой быть готовыми перекрыть нефтепровод через Красное море, если Соединенные Штаты нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре. <…> Это представляет собой новую серьезную угрозу для мировых поставок энергоносителей, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что Красное море стало одним из ключевых путей вывоза нефти из стран Персидского залива после перекрытия Ормузского пролива. Один из региональных источников заявил, что любой человек с винтовкой может прервать движение судов, и для этого не будут нужны сложные ракетные системы.

Ранее МИД Исламской Республики заявил, что США нарушили дипломатические нормы, возобновив военные действия против Ирана, несмотря на меморандум о прекращении огня. В ведомстве также отметили, что Штаты атаковали ряд невоенных объектов во время морской блокады, совершив таким образом военные преступления.

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