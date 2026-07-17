Правительство Фолклендов ответило на выходку сборной Аргентины

Правительство Фолклендских (Мальвинских) островов назвало бестактной акцию аргентинских футболистов, которые после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира развернули баннер с надписью «Мальвины — аргентинские». В заявлении пресс-службы кабмина островов говорится, что власти разочарованы решением команды использовать матч для политического заявления, хотя и не удивлены этим.

Акция с баннером кажется бестактной для многих жителей Фолклендских островов. Мы открыто заявляем о своем нежелании привносить политику в спорт, мы также не хотим, чтобы острова и их жители использовались в качестве политического инструмента в каждом разговоре об Англии и Аргентине, — заявили в правительстве.

Аргентина и Великобритания десятилетиями спорят о принадлежности Фолклендских островов. В 1982 году конфликт перерос в войну, завершившуюся победой британцев. Буэнос-Айрес продолжает оспаривать суверенитет через ООН, но компромисс так и не найден.

Ранее ФИФА начала расследование против Аргентины из-за выходки после победы над Англией. Команду не подвергнут санкциям до конца нынешнего чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная сможет сыграть против команды Испании.