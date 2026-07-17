Путин рассказал о важности Азии для развития России Путин: АТР является одним из важнейших направлений для развития России

Азиатско-тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности. По его словам, регион играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов страны, пишет пресс-служба Кремля.

Для нас это одно из важнейших направлений. Имею в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, — сказал Путин.

Глава России также попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить видение отечественного МИД в тихоокеанском направлении. Глава ведомства рассказал о том, как дипломаты видят организацию и координацию работы с регионом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными заявление о России, как о «младшем партнере» Китая. Он заявил, что отношения между странами строятся на принципе равенства. По его мнению, любой подобный подход к Москве ошибочен, поскольку двусторонний диалог учитывает интересы обеих сторон.