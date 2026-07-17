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17 июля 2026 в 14:12

Путин рассказал о важности Азии для развития России

Путин: АТР является одним из важнейших направлений для развития России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Азиатско-тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности. По его словам, регион играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов страны, пишет пресс-служба Кремля.

Для нас это одно из важнейших направлений. Имею в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, — сказал Путин.

Глава России также попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить видение отечественного МИД в тихоокеанском направлении. Глава ведомства рассказал о том, как дипломаты видят организацию и координацию работы с регионом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными заявление о России, как о «младшем партнере» Китая. Он заявил, что отношения между странами строятся на принципе равенства. По его мнению, любой подобный подход к Москве ошибочен, поскольку двусторонний диалог учитывает интересы обеих сторон.

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