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14 июля 2026 в 14:32

Песков развенчал один американский миф о России

Песков: Россия не является младшим партнером Китая

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тезис о России как о «младшем партнере» в отношениях с Китаем является неверным, так как взаимодействие двух стран строится на принципе равенства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью The Wall Street Journal. По его словам, которые передает Кремль в МАКСе, любой подобный подход к Москве ошибочен, поскольку двусторонний диалог учитывает интересы обеих сторон.

В МИД Китая, в свою очередь, подтвердили тесное сотрудничество с Россией в различных областях. Там отметили «высокий уровень взаимного доверия и глубокой дружбы» между лидерами двух стран.

Ранее директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что стратегическое партнерство России и Китая основано на долгосрочном доверии, что является его ключевым отличием от отношений Москвы и Пекина с США. По словам эксперта, стороны уверены в своем союзе на десятилетия вперед.

Также он отметил, что Россия и Китай, несмотря на незначительное падение товарооборота, переходят на новую ступень партнерства. По его словам, Москва и Пекин делают упор на создание совместных производств.

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