«Налицо углубляющийся разрыв»: Галузин о попытках Запада сломать АТР МИД заявил о попытках Запада изменить порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Западные страны, будучи в меньшинстве, пытаются изменить архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, такие действия ведут к росту числа конфликтов и кризисов, передает РИА Новости.

Налицо углубляющийся разрыв между интересами мирового большинства и западного меньшинства, стремящегося не допустить утраты своего былого доминирования, — подчеркнул замминистра.

Галузин отметил, что миру навязываются искусственные геополитические конструкции и создаются закрытые блоковые форматы. Он указал, что подобная политика проявляется как в Европе, где проводится курс на расширение НАТО, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам замглавы МИД, Запад готов идти на любые шаги ради сохранения статуса гегемона. Речь в том числе идет о вооруженных интервенциях и изъятии суверенных золотовалютных активов у стран, проводящих независимую внешнюю и внутреннюю политику.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны стремятся снять с себя ответственность за собственные неудачи, перекладывая вину за мировой миграционный кризис на Россию. По словам дипломата, Брюссель не хочет признавать провал собственной политики в этой области.