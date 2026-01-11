Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере

Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 14:08

Фото: IMAGO/Michael Glass/Global Look Press
Российский теннисист Даниил Медведев завоевал 22-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере, победив на турнире в австралийском Брисбене. В финале соревнования с призовым фондом в $800 тыс. (62,5 млн рублей) он обыграл американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Я хочу посвятить это своей семье. Они не смогли приехать в Австралию. <…> И у моей дочери был день рождения, когда я был здесь, так что я посвящаю это ее первому дню рождения. Хотя этот [трофей] для нее слишком тяжелый, — сказал он на церемонии награждения.

Эта победа стала для Медведева первой с октября 2025 года, когда он победил на турнире в Алма-Ате. По итогам турнира он поднимется на 12-ю строчку обновленного мирового рейтинга ATP. В личных встречах с Накашимой счет теперь стал 3:0 в пользу российского спортсмена.

Ранее стало известно, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик триумфально завершил выступление на турнире в Гонконге, обыграв в решающем матче седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти. Поединок, длившийся чуть более полутора часов, завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

