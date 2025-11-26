В МИД России указали на потенциально конфликтный регион мира

Азиатско-Тихоокеанский регион может стать одним из наиболее конфликтных из-за обострения провокационной политики ряда стран, заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отдал должное сдержанности Китая и его твердости в отстаивании национальных интересов.

Но провокационный курс некоторых столиц в регионе в последнее время проявляется в значительно большей степени, чем до сих пор. Не занимаясь разбором детальным того, что сделано, в целом хочу сказать, что этот регион потенциально может стать одним из конфликтогенных. Пока этого не произошло, нужно проявлять взвешенный подход, и союзники США в регионе, в первую очередь, должны ответственно и здраво подходить к данному сюжету, понимая, насколько тема Тайваня имеет центральное значение, насколько она чувствительна для Китая, — сказал замминистра.

Ранее Рябков заявил, что Россия фиксирует множество информационных атак на саму идею выхода на договоренности по Украине. По его словам, сейчас можно увидеть «много грязных попыток» помешать нормальному диалогу РФ и США.

Кроме того, замминистра выразил мнение, что процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном находится лишь на начальной фазе. Дипломат подчеркнул, что положительный исход данной работы пока не может считаться гарантированным.