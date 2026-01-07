Санкции спасли Россию от западной агрессии и подтолкнули ее к более независимой политике, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала издателя журнала Trends Journal Геральда Селенте. По его словам, сейчас у президента РФ Владимира Путина есть своеобразный «санкционный щит», который защищает страну.

У Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Москва доказала, что может не только успешно справляться с санкционным давлением, но и преуспевать, несмотря на ограничения. Также Риттер призвал Россию быть осторожной на фоне произошедших в Венесуэле событий, рекомендовав не допустить подобного будущего страны.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия является самой уважаемой страной на планете, а улучшение ее отношений с США при президенте Дональде Трампе представляет для Европы наилучшее развитие событий. Он выразил уверенность, что большинство европейцев выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.