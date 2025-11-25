Китайский политолог объяснил, в чем Япония сильно переоценила себя

Китайский политолог объяснил, в чем Япония сильно переоценила себя Политолог Цзянь: Япония переоценила надежность союза с США в сфере безопасности

Япония переоценила надежность союза с США в сфере безопасности и недооценила решимость Китая защищать свои интересы, заявил научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Гао Цзянь. По его мнению, которое приводит ТАСС, Токио сознательно обостряет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь вернуть внимание Вашингтона.

Япония крайне обеспокоена тем, что может стать разменной монетой для администрации Трампа, поэтому пытается вернуть США в геополитику АТР через громкие заявления. <…> Реальность доказывает, что [японский премьер] Санаэ Такаити серьезно переоценила эффективность защиты [страны] за счет японо-американского союза и уже поставила Японию перед лицом серьезного геополитического кризиса, — отметил политолог.

Эксперт полагает, что заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня являются спланированной провокацией для соответствующей реакции от США. Однако, по его словам, стратегическая обстановка в регионе кардинально изменилась: Китай укрепил свои позиции, а Штаты постепенно сокращают присутствие.

Гао Цзянь заключил, что первая островная цепь сдерживания Китая фактически распалась, а Договор безопасности между США и Японией потерял реальную основу. Политика Токио, по оценке эксперта, уже поставила страну перед серьезным геополитическим кризисом.

Ранее китайские СМИ писали, что заявления Такаити о готовности якобы защищать Тайвань привели к повышению напряженности в отношениях Токио сразу с тремя мировыми державами — КНР, Россией и Соединенными Штатами. По словам обозревателей, в ответ на ее высказывание Пекин провел демонстративные военные маневры вблизи японских островов.