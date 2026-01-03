Кто осудил и кто поддержал нападение на Венесуэлу и похищение Мадуро

3 января 2026 года США напали на Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Как реагирует мир на такие новости международной политики, кто и почему это поддерживает?

Что заявила Россия после похищения Мадуро

МИД России заявил, что США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы.

«Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение», — подчеркнули в МИД РФ.

Россия утверждает, что предлоги для ареста Мадуро «несостоятельны», и призывает не допустить дальнейшей эскалации «путем диалога». В МИД РФ потребовали немедленно разъяснить, где сейчас находятся Мадуро и его жена Силия Флорес.

«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — заявили в дипведомстве.

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что сотрудники посольства России в Венесуэле продолжают выполнять государственные задачи, а само посольство в результате американских ударов по Каракасу не пострадало.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговоре с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая возглавила государство в отсутствие Мадуро.

Что сказал Евросоюз, поддерживает ли Брюссель нападение США

Комиссар Евросоюза по дипломатии Кая Каллас призвала стороны к «сдержанности». Она рассказала, что переговорила с госсекретарем США Марко Рубио.

«ЕС неоднократно подчеркивал, что Мадуро не имеет легитимности, мы поддерживаем мирную передачу власти», — подчеркнула она.

«Любое решение должно уважать международное право и хартию ООН», — добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако МИД Франции заявил, что военная операция США в Венесуэле и захват президента этой страны противоречат международному праву.

Член парламента Великобритании Зара Султана призвала британского премьера Кира Стармера осудить действия США: «Это голый американский империализм».

Стармер призвал «сначала разобраться в фактах»: «Я с полной уверенностью хочу подчеркнуть, что мы тут ни при чем».

Известный депутат бундестага из «Христианских демократов» Родерих Кизеветтер обвинил Трампа в разрушении «порядка, основанного на правилах».

«Госпереворот в Венесуэле означает возврат США к старой доктрине до 1940 года: мышление сферами влияния, где правит сила, а не международный закон. Трамп уничтожает остатки любого доверия к США», — объявил Кизеветтер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко встревожен» из-за нападения и похищения Мадуро. По его словам, действия США стали «опасным прецедентом».

Кто еще осудил нападение на Венесуэлу и похищение Мадуро

Первым с осуждением интервенции США выступил президент Колумбии Густаво Петро. Он призвал немедленно созвать Совбез ООН из-за «неслыханного поведения США».

Иран осудил нападение США на Венесуэлу.

«США грубо нарушают принципы международного права и представляют сейчас непосредственную угрозу безопасности в регионе и во всем мире», — подчеркнули в МИД Исламской Республики, отметив, что Венесуэла имеет право защищаться.

Кроме того, с осуждением высказались представители ливанского движения «Хезболла», палестинского ХАМАС и йеменского «Ансар Аллах» (хуситы), союзники Ирана.

Китай сурово осудил нападение, заявив, что «глубоко шокирован» открытой агрессией США. Всего за несколько часов до нападения президент Мадуро провел встречу со спецпредставителем Си Цзиньпина. Китайская делегация была в столице во время авиаударов США и наблюдала за ними.

«Мы призываем США соблюдать международные законы и принципы хартии ООН», — объявил Китай.

В Конгрессе США Трампа осудили и демократы, и республиканцы. Как выяснили СМИ, членов конгресса даже не поставили в известность о ночной операции.

«Я бы хотел узнать, каково конституционное обоснование всего этого, если мы не объявляли никому войны, а конгресс не дал согласия на применение силы против иностранного государства», — заявил сенатор от Юты Майк Ли.

Атаку широко осудили в странах Латинской Америки. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал действия США «государственным терроризмом» и потребовал вмешательства международного сообщества. К нему присоединился экс-президент Боливии социалист Эво Моралес, молодой президент Чили Габриэль Борич, власти Мексики, президент Бразилии Лула да Силва, а также представители Уругвая. Многие из этих стран ранее конфликтовали с администрацией Мадуро.

В Турции действия США резко осудил главный советник президента Турции Джемиль Эртем. Президент Реджеп Тайип Эрдоган публично не комментировал происходящее.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что удары по Венесуэле «будут иметь плохие последствия по всему миру».

Где поддержали похищение Мадуро

Прежде всего удары по столице Венесуэлы и похищение президента Мадуро поддержала оппозиция Венесуэлы и ее лидер Мария Корина Мачадо. В декабре 2025 года она стала лауреатом Нобелевской премии мира за «вклад в демократические права венесуэльцев». Она неоднократно призывала Трампа нанести удар.

Многие венесуэльские мигранты во Флориде устроили праздники в честь свержения Николаса Мадуро.

Поклонник Трампа президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что Мадуро был «наркотеррористом», и поддержал действия США.

«Свобода идет вперед! Да здравствует свобода, черт возьми!» — объявил он в соцсети X (бывший Twitter).

К поздравлениям присоединился глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Украина последовательно защищала право наций жить свободно, без диктатуры, притеснений и нарушений прав человека», — объявили из Киева.

Израильские силовики назвали ситуацию в Венесуэле «предупреждением для Ирана».

