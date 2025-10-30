Новый Майдан? Украинцы напали на ТЦК в Одессе, есть ли жертвы

Сотрудников ТЦК в Одессе избили прямо на улице. Что произошло, сколько пострадавших, готовы ли жители Украины открыто выступить против власти Зеленского и пойти на новый госпереворот?

Что произошло в Одессе, почему напали на ТЦК

Одесситы напали на украинских военкомов, которые пытались мобилизовать молодого мужчину прямо на рынке. В ходе нападения украинцы избили военкомов и перевернули их микроавтобус. Тэцэкашники сбежали на другой машине, по дороге устроив ДТП.

Одесский ТЦК сообщил, что военкомы подверглись нападению с использованием оружия. Всех виновных пообещали найти и наказать.

«Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также пострадавшие среди военнослужащих. Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам», — объявили в ТЦК.

Заявление ТЦК вызвало раздражение украинцев в соцсетях.

«Военнослужащие — на фронте, а это действует банда под прикрытием власти!», «А с каких пор машина на иностранных номерах стала „служебным автомобилем?“», «Когда в ТЦК убивают человека — так это нормально, наказания нет, когда им перевернули машину, то за это „суровое наказание“», — возмущаются украинцы в комментариях в Telegram.

Начальство промтоварного рынка «7-й километр» объявило, что их сотрудники не причастны к нападению на ТЦК. Местные каналы сообщили, что на рынке 30 октября начались оперативные мероприятия с участием полиции.

Как нападают на ТЦК на Украине, сколько жертв и пострадавших

Инцидент в Одессе сочли индикатором эскалации настроений в украинском обществе.

«Люди больше не боятся давать отпор, когда видят, как мобилизуют силой, без документов и с нарушением всех законов. Военкомат называет это „нападением на военнослужащих“, но для большинства очевидцев это — самооборона против системного насилия, которое власть называет „мобилизацией“», — пишет украинский Telegram-канал «Наблюдатель».

Новые случаи насильственной мобилизации на Украине фиксируются практически ежедневно: в соцсетях публикуются десятки и сотни видео, где люди в военной форме без знаков различия заталкивают мужчин в микроавтобусы.

29 октября, накануне конфликта на «7-м километре», одесские каналы сообщили, что военкомы избили мужчину у рынка «Привоз». За молодого человека вступились женщины, которых военкомы залили из газовых баллончиков и угрожали избиением. Еще один случай насильственной мобилизации был отмечен в Княжичах Киевской области.

Принудительная мобилизация на Украине стала крупной коррупционной проблемой. Как сообщает SHOT, украинцам приходится платить ТЦК и военным порядка $20 тыс. за возможность сбежать из страны. Ежедневно в Румынию бежит более 50 человек, многие гибнут при попытках переправиться через пограничные реки.

В результате на Украине регулярно возбуждаются дела в связи с коррупцией в ТЦК. Так, у задержанного закарпатского военкома при обыске нашли столько наличных долларов, что «застелили» ими двуспальную кровать.

Тем не менее киевские власти продолжают покрывать преступления ТЦК. Ряд публичных лиц на Украине выступает за ужесточение принудительной мобилизации. Так, украинский волонтер Татьяна Мялковская объявила в эфире, что «ТЦК слабо работают».

«Хочу каждого мужчину, который ходит по Украине, направить на войну. Я хочу пойти работать в ТЦК, только меня никто не берет. Правильно, что ТЦК бесчинствуют, пусть заламывают руки. ТЦК нужно приумножить и направить туда более наглых ребят, потому что они слабо работают», — объявила Мялковская.

Будет ли народное восстание против власти Зеленского на Украине

Значительная часть украинского общества сейчас рассматривает Владимира Зеленского бенефициаром продолжения конфликта на Украине.

Даже резко антироссийские публичные лица выступают против Зеленского. Так, лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал к военному перевороту на Украине.

«Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все», — объявил музыкант, предложив кандидатуру командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадьяра») на пост президента Украины.

Источники украинского Telegram-канала «Резидент» утверждают, что военный переворот стал «основным историческим треком для Украины».

«[Глава офиса президента Украины] Андрей Ермак сформировал вакуум легитимности, а Конституционный суд Украины фактически не функционирует. Попытка функционеров затянуть выборы станет одной из причин, по которой военные возьмут власть в стране. Часть западных партнеров уже рассматривает <…> Зеленского как лидера, утратившего субъектность», — утверждает «Резидент».

