26 октября 2025 в 14:03

Сотрудники ТЦК избили мобилизованного до потери памяти и обманули его мать

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) в Киевской области избили насильно мобилизованного украинца до потери памяти, а после обманули его мать насчет судьбы ее сына, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, сейчас пострадавший лежит в реанимации с многочисленными травмами.

В селе Тараща Киевской области мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде. Ранее в местном ТЦК ей сообщили, что Романа отправили в часть в Белую Церковь, однако там ей его разыскать не удалось, — рассказал собеседник агентства.

Ранее пленный солдат Валерий Янчук сообщил, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его с кладбища, куда он пришел, чтобы посетить могилы родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.

До этого командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к ТЦК ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по центрам комплектования.

Украина
Киевская область
ТЦК
мобилизация
избиения
