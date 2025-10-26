Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:20

Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую

Пленный Янчук заявил, что сотрудники ТЦК силой мобилизовали его с кладбища

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Пленный солдат Валерий Янчук сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, которые приводит ТАСС, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.

Шел до кладбища к родным. Ехали полиция вместе с ТЦК, остановились и попросили документы. У меня не было военника. Сказали: «Поехали, мы тебе его сделаем». И в итоге на следующий день я уже был в учебке, — отметил он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к ТЦК ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по центрам комплектования.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие. Как указал источник в силовых структурах РФ, речь идет о 98-м батальоне, который уже, рискуя жизнью, осуществляет боевые задачи на направлении.

ТЦК
кладбища
мобилизация
пленные
