Жители Одессы отбили у ТЦК мужчину с порезанным боком

Жители Одессы отбили у сотрудников ТЦК мужчину, сообщает украинское издание «Страна.ua». Военкомы пытались насильно затащить его в автобус. У спасенного был порезан бок, из которого текла кровь.

В Одессе прохожие отбили мужчину, которого пытались затащить в автобус ТЦК, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что украинец попытался незаконно пересечь государственную границу на мотоцикле в Черновицкой области. Мужчина хотел выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации. После задержания его передали сотрудникам нацполиции для дальнейшего разбирательства.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев, заявил NEWS.ru, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.