05 декабря 2025 в 12:57

Раскрыто, сколько человек в месяц Украина может мобилизовать в ВСУ

Военэксперт Матвийчук: Украина не может мобилизовать в ВСУ даже 30 тыс. человек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.

В Раде потеряли связь с реальностью. Дело в том, что количество мужчин, которых можно призвать на Украине, настолько минимально, что даже 30 тыс. человек — это завышенная цифра. Полагаю, что речь идет о призыве в армию женщин. Это давно уже обсуждалось. Есть данные о том, что они предполагают заменить 50 тыс. мужских вакансий женщинами до 35 лет. И я думаю, что будут пересмотрены ограничения для инвалидов и шизофреников. Их тоже призовут в армию. На Украине могли бы и понизить возраст призыва, но для кого? Они выпустили ребят до 25 лет, те уже убежали. В стране сегодня дефицит всего, в том числе и украинцев, — пояснил военэксперт.

Ранее Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии.

До этого сообщалось, что почти 100 тыс. молодых украинцев за два месяца покинули страну после отмены ограничений на выезд. Основным направлением для эмигрантов стала Германия.

Украина
ВСУ
мобилизации
армии
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
