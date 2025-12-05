Раскрыто, сколько человек в месяц Украина может мобилизовать в ВСУ Военэксперт Матвийчук: Украина не может мобилизовать в ВСУ даже 30 тыс. человек

Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.

В Раде потеряли связь с реальностью. Дело в том, что количество мужчин, которых можно призвать на Украине, настолько минимально, что даже 30 тыс. человек — это завышенная цифра. Полагаю, что речь идет о призыве в армию женщин. Это давно уже обсуждалось. Есть данные о том, что они предполагают заменить 50 тыс. мужских вакансий женщинами до 35 лет. И я думаю, что будут пересмотрены ограничения для инвалидов и шизофреников. Их тоже призовут в армию. На Украине могли бы и понизить возраст призыва, но для кого? Они выпустили ребят до 25 лет, те уже убежали. В стране сегодня дефицит всего, в том числе и украинцев, — пояснил военэксперт.

Ранее Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии.

До этого сообщалось, что почти 100 тыс. молодых украинцев за два месяца покинули страну после отмены ограничений на выезд. Основным направлением для эмигрантов стала Германия.