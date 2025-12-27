Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 03:07

Европу обвинили в разжигании когнитивной войны против Путина

L’Antidiplomatico: Европа ведет когнитивную войну против Путина и России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские СМИ развернули масштабную информационную кампанию, обвиняя якобы Россию и президента страны Владимира Путина во всех проблемах сообщества, сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico. По мнению журналистки Клары Стателло, это часть настоящей когнитивной войны.

Автор статьи указала, что даже крупные медиа, а не только бульварная пресса, транслируют тезис: «На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин». По ее мнению, это уже не кликбейт, а элемент системной борьбы за умы граждан.

Речь идет не просто о безумных новостях <…>, а о настоящей когнитивной войне. Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов, политиков и медийных личностей, а поле битвы — это умы европейцев, — написала Стателло.

Журналистка напомнила, что когнитивная война Запада против России началась задолго до конфликта на Украине. Например, в 2012 весь «цивилизованный мир» запугивали мифическими психотронными пушками Кремля, которые якобы превращали противников в «зомби». Об этом сначала сообщила английская пресса, а затем эта информация была перепечатана в итальянских интернет-журналах.

Ранее в Сети появился сатирический рекламный ролик, посвященный предстоящему Рождеству в Европе. В аудиосопровождении к видео рассказывается о том, как главы европейских государств пытаются объяснить все возникающие трудности.

