Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант побег в США, в Майями, заявил британский экс-дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. По его словам, ни Брюссель, ни Киев больше не могут позволить себе продолжение боевых действий, а постоянное финансирование конфликт провоцирует все большую политическую рознь в Европе.

Европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда их избиратели осознают, что им лгали <…> ввязавшись в глупую и безнадежную опосредованную войну на Украине? <…> Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами, — говорится в публикации.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у Зеленского. По его словам, управлять страной может только легитимный, избранный украинским народом лидер.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. Однако, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.