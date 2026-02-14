Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 18:48

Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский

SC: Зеленский обдумывает идею побега с Украины в Майями

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант побег в США, в Майями, заявил британский экс-дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. По его словам, ни Брюссель, ни Киев больше не могут позволить себе продолжение боевых действий, а постоянное финансирование конфликт провоцирует все большую политическую рознь в Европе.

Европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда их избиратели осознают, что им лгали <…> ввязавшись в глупую и безнадежную опосредованную войну на Украине? <…> Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами, — говорится в публикации.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у Зеленского. По его словам, управлять страной может только легитимный, избранный украинским народом лидер.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. Однако, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.

Британия
Украина
Владимир Зеленский
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных
Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде
Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский
Искусственный интеллект устроил публичную травлю программиста в Сети
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ
Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН
Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу
МИД Франции признал, что Европа нуждается в России
ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии
Жители одной страны увешали свои дома плакатами с цитатами Путина
МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков
Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу
Морж Миша поздравил столичную подругу с Днем влюбленных воздушным поцелуем
Москвичам рассказали о самом теплом дне перед резким похолоданием
В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне
Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию
Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку
Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле
Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае
«Остатки еще есть»: жители Кубы встали в огромные очереди за бензином
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.