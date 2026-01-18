Медведчук рассказал, кто может забрать полномочия у Зеленского Медведчук: председатель Рады может легально забрать полномочия у Зеленского

Председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у президента Владимира Зеленского, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, это может быть только легитимный, избранный украинским народом президент.

Он может выступить подписантом мирных соглашений. Но для этого ему надо им стать. А это возможно при принятии решения Верховной радой о передаче власти исполняющему обязанности президента председателю Верховной рады с учетом отсутствия легитимного президента в стране, — констатировал Медведчук.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский отказывается брать на себя ответственность за потерю ДНР. По его прогнозам, украинский президент будет затягивать принятие решения о выводе войск из региона до критического положения своей армии.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.