29 декабря 2025 в 10:46

Стало известно, почему Залужный захотел уйти в отставку и покинуть Британию

Политолог Кортунов: Залужный хочет вернуться на Украину ради участия в выборах

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования.

Вполне возможно, что на переговорах в США [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) также поднимал вопрос проведения выборов на Украине. Не зря СМИ начали говорить о желании Залужного уйти в отставку. Вполне вероятно, что он захочет участвовать в этой гонке. Когда [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) говорит о референдуме в отношении судьбы Донбасса, то вполне возможно, что его предполагается совместить с выборами. Но при этом, естественно, им выдвигается много предварительных условий, например перемирие минимум на 60 дней, чтобы успеть подготовить это голосование, — высказался Кортунов.

Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль. По его мнению, для Зеленского наилучшим вариантом было бы одержать победу на выборах в условиях перемирия, при этом вопрос о статусе Донбасса решился бы путем отрицательных голосов избирателей.

Это позволило бы Зеленскому вернуть себе легитимность и одновременно вернуться к ведению боевых действий. А на протяжении этого перемирия можно было бы рассчитывать на получение дополнительных ресурсов со стороны европейских партнеров Киева. По крайней мере, можно предположить, что такая схема где-то сейчас в Киеве обсуждается. План подлый, но вполне в его стиле, — заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что в начале января Залужный может уйти с поста посла Украины в Великобритании. Он рассматривает возможность скорого возвращения на родину.

