Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев NV: Залужный может покинуть пост посла Украины в Великобритании в январе

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может в начале января покинуть свой дипломатический пост, сообщил украинский портал NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах. По данным собеседников портала, Залужный рассматривает возможность скорого возвращения на Украину.

Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4–5 января 2026 года, если ничего не повлияет на его решение, — заявил один из собеседников портала.

Близкие к офису президента Украины источники утверждают, что Залужный еще несколько недель назад во время пребывания в Киеве высказывал намерение уйти в отставку. По их словам, обсуждались различные варианты его дальнейшей карьеры.

Другие источники портала сообщили, что в определенный период Залужный также рассматривал возможность занять пост посла Украины в США либо вернуться на должность главнокомандующего ВСУ. По их данным, вопрос о замене действующего посла в Вашингтоне в настоящее время не обсуждается.

Ранее помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский начал масштабную кампанию по дискредитации бывшего главнокомандующего армии. Он назвал Залужного «врагом номер один» для Зеленского. Политик добавил, что Зеленский опасается авторитета Залужного. По словам Соскина, из-за влияния бывшего главнокомандующего украинский лидер не уверен в своей победе на предстоящих выборах президента.