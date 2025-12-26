«Вот что страшно»: на Украине нашли врага номер один

Президент Украины Владимир Зеленский начал масштабную кампанию по дискредитации бывшего главнокомандующего армией и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного, заявил в своем YouTube-канале бывший помощник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. Он назвал Залужного «врагом номер один» для Зеленского.

Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно. Британцы ведь не просто так пригрели у себя Залужного. Они понимают, что с Зеленским все решено, а Лондону надо поставить своего человека, — предположил Соскин.

Он добавил, что Зеленский опасается авторитета Залужного. По словам Соскина, из-за влияния бывшего главнокомандующего украинский лидер не уверен в своей победе на предстоящих выборах президента.

