Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 08:38

«Вот что страшно»: на Украине нашли врага номер один

Политик Соскин назвал Залужного врагом номер один для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский начал масштабную кампанию по дискредитации бывшего главнокомандующего армией и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного, заявил в своем YouTube-канале бывший помощник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. Он назвал Залужного «врагом номер один» для Зеленского.

Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно. Британцы ведь не просто так пригрели у себя Залужного. Они понимают, что с Зеленским все решено, а Лондону надо поставить своего человека, — предположил Соскин.

Он добавил, что Зеленский опасается авторитета Залужного. По словам Соскина, из-за влияния бывшего главнокомандующего украинский лидер не уверен в своей победе на предстоящих выборах президента.

Ранее Соскин заявил, что Украина попытается отомстить Чехии после того, как министру обороны Яромиру Зуне запретили высказываться в поддержку Киева. Речь идет о решении председателя парламента Томио Окамура ограничить право Зуны высказывать позицию по украинской тематике.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Олег Соскин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.