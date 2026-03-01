Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 16:23

Зеленскому предрекли «конец» из-за ситуации на Ближнем Востоке

Дотком: Зеленский оказался в сложном положении после ударов США по Ирану

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В связи с тем, что президент США Дональд Трамп сфокусировался на Ближнем Востоке, Украина и ее президент Владимир Зеленский оказались в сложной ситуации, написал на своей странице в X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Он также подчеркнул, что для Зеленского это может означать «конец».

Трамп занят Ближним Востоком. От него больше не поступит денег или оружия. А Евросоюз дает лишь пустые обещания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военное вмешательство США и Израиля в конфликт вокруг Ирана может исчерпать годовой запас ракет THAAD за один-два дня интенсивных боевых действий. Это создаст дефицит, который может негативно сказаться на поддержке Украины. В прошлом году США использовали до 150 ракет THAAD для защиты Израиля.

До этого Армандо Мема из финской партии «Альянс свободы» предупредил, что военная операция США и Израиля против Ирана сократит количество зенитных ракет для Украины. Он рекомендовал Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.

США
Украина
Ближний Восток
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения
За два часа над регионами России уничтожили свыше 80 вражеских дронов
Сосед Ирана заявил о готовности выступить против Тегерана
Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Команда Кабаевой удивила результатом на чемпионате России по гимнастике
В ОАЭ раскрыли, сколько россиян пострадало от атак Ирана в стране
Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»
В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана
Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln
Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта
Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки
Военэксперт раскрыл, какую месть Иран готовит Израилю за убийство Хаменеи
Птаха поделился фотографией с новорожденным сыном
На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт
В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану
Еще одно судно атаковали рядом с Ормузским проливом у берегов ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.