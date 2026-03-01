Зеленскому предрекли «конец» из-за ситуации на Ближнем Востоке Дотком: Зеленский оказался в сложном положении после ударов США по Ирану

В связи с тем, что президент США Дональд Трамп сфокусировался на Ближнем Востоке, Украина и ее президент Владимир Зеленский оказались в сложной ситуации, написал на своей странице в X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Он также подчеркнул, что для Зеленского это может означать «конец».

Трамп занят Ближним Востоком. От него больше не поступит денег или оружия. А Евросоюз дает лишь пустые обещания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военное вмешательство США и Израиля в конфликт вокруг Ирана может исчерпать годовой запас ракет THAAD за один-два дня интенсивных боевых действий. Это создаст дефицит, который может негативно сказаться на поддержке Украины. В прошлом году США использовали до 150 ракет THAAD для защиты Израиля.

До этого Армандо Мема из финской партии «Альянс свободы» предупредил, что военная операция США и Израиля против Ирана сократит количество зенитных ракет для Украины. Он рекомендовал Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.