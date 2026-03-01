Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 17:35

«У нас есть полное право»: в Израиле ответили на критику за атаку на Иран

Глава МИД Израиля Саар анонсировал мощнейшие удары по Ирану

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на обвинения в адрес страны в связи с атаками на Иран. Он заявил, что Израиль и США продолжат наносить «мощные удары», пока противник представляет угрозу, передает пресс-служба ведомства.

В наш адрес звучат претензии по поводу атаки на этот режим. Я отвечу так: если этот режим призывает к уничтожению Израиля и предпринимает активные шаги для этого, то у нас есть полное право действовать. Мы не можем просто ждать, пока он достигнет цели, которую сам перед собой поставил и к которой он стремится с неизменным упорством и решимостью даже после июня прошлого года, — сказал Саар.

Тем временем Саудовская Аравия объявила о готовности принять военные меры против Ирана. Власти страны решительно осудили множественные иранские удары по территории стран Ближнего Востока.

Ранее бывший российский посол в Эр-Рияде Андрей Бакланов выразил мнение, что цель военной операции США в Иране заключается в отработке новейших методов по свержению режимов. По его мнению, перед атакой Вашингтон подготовил целый ряд операционных разработок.

Иран
Израиль
конфликты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из крупнейших портов мира парализовал конфликт на Ближнем Востоке
Трамп заявил об успехе военной операции против Ирана
Шоу «Маска» сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану
«Видим дилемму»: Мерц оказался в смятении из-за агрессии США против Ирана
«Только нарастать»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран
МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке
В ЕС забили тревогу из-за блокады Ормузского пролива
В СК объяснили, почему пропавшие в Прикамье туристы не смогли выжить
Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле
Опубликованы кадры из Тегерана в момент массированного обстрела
Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля
«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке
Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана
Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане
SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА
Тегеран содрогнулся от удара новейшей разработки Израиля
Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.