«У нас есть полное право»: в Израиле ответили на критику за атаку на Иран Глава МИД Израиля Саар анонсировал мощнейшие удары по Ирану

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на обвинения в адрес страны в связи с атаками на Иран. Он заявил, что Израиль и США продолжат наносить «мощные удары», пока противник представляет угрозу, передает пресс-служба ведомства.

В наш адрес звучат претензии по поводу атаки на этот режим. Я отвечу так: если этот режим призывает к уничтожению Израиля и предпринимает активные шаги для этого, то у нас есть полное право действовать. Мы не можем просто ждать, пока он достигнет цели, которую сам перед собой поставил и к которой он стремится с неизменным упорством и решимостью даже после июня прошлого года, — сказал Саар.

Тем временем Саудовская Аравия объявила о готовности принять военные меры против Ирана. Власти страны решительно осудили множественные иранские удары по территории стран Ближнего Востока.

Ранее бывший российский посол в Эр-Рияде Андрей Бакланов выразил мнение, что цель военной операции США в Иране заключается в отработке новейших методов по свержению режимов. По его мнению, перед атакой Вашингтон подготовил целый ряд операционных разработок.