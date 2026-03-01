КСИР показал видео с уничтожением американского «Жнеца»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал в Telegram-канале видео, на которой предположительно запечатлено уничтожение американского беспилотника MQ-9 Reaper. Перед этим ведомство сообщило, что один американский дрон нейтрализовали на юге страны.

Согласно заявлению военных, высокотехнологичный дрон «террористической Америки» был поражен современной зенитной системой, интегрированной в единую оборонную сеть Ирана.

Перед этим КСИР атаковал авианосец Военно-морских сил США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Корпус также пообещал превратить «сушу и море в кладбище для агрессоров-террористов».

Ранее уже второе судно попало под обстрел недалеко от Ормузского пролива, у побережья ОАЭ. Его атаковали в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр. По предварительной информации, по нему был выпущен неизвестный снаряд. После прилета в корпус корабля начался пожар, который удалось потушить.

Иран также нанес удар по посольству Израиля в Абу-Даби. Атака была осуществлена с применением дронов. Информация о пострадавших пока не поступала.