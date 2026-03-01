Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 18:45

МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке

МИД РФ посоветовал россиянам отказаться от поездок в Иран и Израиль

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянам, которые оказались на Ближнем Востоке во время обострения регионального конфликта, следует отказаться от поездок в Иран и Израиль, пока обстановка не будет стабилизирована, говорится в рекомендациях МИД России. Ведомство призывает соблюдать повышенные меры предосторожности.

Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в регионе, <…> воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а находящимся там по возможности выехать в более безопасные районы или соседние страны, — говорится в сообщении.

Россиян призывают не приближаться к военным и государственным учреждениям, и не вести возле них съемку. Также следует избегать массовых скоплений людей и выполнять все указания местных властей.

В министерстве подчеркнули, что из-за закрытия воздушного пространства Ирана выезд возможен наземным транспортом. Россияне могут отправиться в Азербайджан через пункт пропуска «Астара» или в Армению. Для пересечения азербайджанской границы необходимо заранее направить заявку в посольство РФ в Тегеране. Также из Израиля можно выехать в Египет или Иорданию.

Туристам, следующим транзитом через другие страны, рекомендуют заранее проверять статус рейсов и возможные альтернативы из-за закрытия неба и ограничений в аэропортах. МИД призывает следить за обновлениями от загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.

Ранее МИД России заявлял, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Россия
МИД РФ
рекомендации
Ближний Восток
туристы
россияне
