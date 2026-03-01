Иранский беспилотник атаковал нефтяную вышку в ОАЭ

Иранский беспилотник нанес удар по нефтяной вышке ОАЭ в акватории Персидского залива, сообщил телеканал Fajer TV. КСИР атаковал объект в рамках масштабной военной операции «Правдивое обещание 4».

На данный момент власти ОАЭ не предоставили комментариев о масштабах повреждений на объекте или пострадавших среди персонала.

Перед этим иранские военные нанесли удар в порту Джебель‑Али в Дубае. Позже в Сети появились спутниковые снимки, которые показали масштаб повреждений в одном из крупнейших торговых узлов Персидского залива. Задымление и пожары затронули несколько складских участков.

Ранее стало известно, что атаке подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились судна — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что у Израиля могут закончиться зенитные ракеты через две недели из-за атак Ирана. По его оценке, Тегеран в свою очередь способен продолжать ракетные удары с текущей интенсивностью еще 40 дней.