01 марта 2026 в 19:16

Туристы пожаловались на нехватку бомбоубежищ в Дубае

В Дубае туристы из России ищут укрытия на парковках из-за отсутствия бункеров

ОАЭ, Дубай ОАЭ, Дубай Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Российские туристы в Дубае столкнулись с нехваткой укрытий на фоне ракетных ударов Ирана, передает KP.RU. Они рассказали, что в городе отсутствуют классические бомбоубежища: атаки приходится переживать на парковках в торговых центрах или кладовках.

Москвичка Ирина рассказала изданию, что попытка найти укрытие в отеле закончилась безуспешно.

Но в неглубоком подвале просто был оборудован клуб, где играл диджей. А в открытом кафе была полная посадка! В итоге нас пустили на парковку в ТЦ, — поделилась впечатлениями Ирина.

Другая российская туристка сообщила, что атаку переживала в кладовке, где лежала на полу рядом со стиральной машиной. Однако не все туристы во время воздушной тревоги ищут укрытия, некоторые, наоборот, поднимаются на крыши небоскребов, чтобы снять эффектные кадры взрывов для соцсетей.

Ранее стало известно, что в супермаркетах Дубая резко увеличился спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты. По словам туристки, некоторые люди начали закупаться тележками, но особого ажиотажа нет.

