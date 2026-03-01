Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 20:18

Новые взрывы прогремели на севере Ирака

Reuters: новые взрывы раздались в Эрбиле на севере Ирака

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/Global Look Press
На американской военной базе около аэропорта Эрбиля, который является административным центром Иракского Курдистана, прогремели взрывы, передает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности. Это произошло во время атаки беспилотных летательных аппаратов. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что в нескольких арабских странах произошли мощные взрывы, пострадали Кувейт, Доха и Дубай. Жители Катара слышали громкие звуки из-за работы ПВО, перехватывающей цели над городами. Ситуация в Кувейте и ОАЭ напряженная после объявления Тегераном о продолжении военной операции против Израиля и США.

До этого стало известно, что в некоторых регионах Ирана прогремели взрывы, в том числе в Бушере, где совместно с Россией строится атомная электростанция. По данным СМИ, зафиксировано два ракетных удара. Кроме того, взрыв произошел в Куме. Жители Урмии также сообщили о мощном взрыве на их территории. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Кабуле также произошли мощные взрывы. В городе сработала ПВО. Напряженность в регионе возросла из-за возобновления боев на пакистано-афганской границе 26 февраля. Исламабад заявил о ликвидации 274 афганских военных и 115 единиц техники, а также о захвате двух баз и 19 постов.

