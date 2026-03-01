Американская авиабаза в Ираке вспыхнула после удара со стороны Ирана

В международном аэропорту Эрбиль, расположенном в Ираке, начался пожар на территории американской военной авиабазы, передает издание Haqqin. По его сведениям, возгорание произошло после удара, нанесенного со стороны Ирана. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений неизвестна.

На кадрах видно, что пожар вспыхнул в паре сотен метров от взлетно-посадочной полосы, распространившись несколько десятков метров. В небо поднимается высокий столб черного дыма.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявлял, что в результате иранской атаки на военно-морскую базу США в Кувейте погибло большое число американских солдат. Согласно заявлению, по штабу ударили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. Также сообщалось говорится об ударах по двум судам обеспечения американского флота в Индийском океане.

До этого КСИР объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Атака начнется «в ближайшие минуты». Подробности пока не раскрываются. Экстренное заявление прозвучало на фоне эскалации, вызванной гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара 28 февраля.