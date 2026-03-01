Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 08:13

Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ

Al Mayadeen: в Дохе, Дубае и Эль-Кувейте прогремели взрывы

Дым над центром Дохи, Катар Дым над центром Дохи, Катар Фото: Wang Qiang/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новая волна мощных взрывов прогремела сразу в нескольких арабских монархиях, передает Al Mayadeen. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай.

Очевидцы в Катаре подтверждают серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны, которые пытались перехватить цели в небе над жилыми кварталами и стратегическими объектами.

В Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах ситуация остается крайне напряженной: звуки разрывов зафиксированы практически одновременно с объявлением Тегерана о продолжении военной операции против израильских и американских военных.

Днем ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание — 4» в ответ на атаки Израиля и США. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

Ранее президент США Трамп объявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сровняют с землей ракетную промышленность» государства. Также он заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Кувейт
ОАЭ
Иран
Катар
Доха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие по делу о 55-миллионной взятки Штокмана продлили до мая
Ликвидация летевшего рядом с Бурдж-Халифой дрона попала на видео
Раскрыто, на кого ляжет ответственность в случае провала с Ираном
Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Херсонщине
Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы
В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране
США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана
Война на Ближнем Востоке ударила по россиянам в Таиланде
Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану
Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше
Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле
Россиянам объяснили, чем чреваты шутки над мошенниками
Американская Patriot промахнулась по иранской ракете и попала на видео
Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы»
Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки
Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.