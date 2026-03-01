Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ

Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ Al Mayadeen: в Дохе, Дубае и Эль-Кувейте прогремели взрывы

Новая волна мощных взрывов прогремела сразу в нескольких арабских монархиях, передает Al Mayadeen. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай.

Очевидцы в Катаре подтверждают серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны, которые пытались перехватить цели в небе над жилыми кварталами и стратегическими объектами.

В Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах ситуация остается крайне напряженной: звуки разрывов зафиксированы практически одновременно с объявлением Тегерана о продолжении военной операции против израильских и американских военных.

Днем ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание — 4» в ответ на атаки Израиля и США. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

Ранее президент США Трамп объявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сровняют с землей ракетную промышленность» государства. Также он заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.