29 декабря 2025 в 11:58

«Фаворит в каждом соревновании»: в ФШР рассказали, кто обыграл Карлсена

Вице-президент ФШР Смагин: Артемьев является одним из сильнейших шахматистов

Владислав Артемьев Владислав Артемьев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Шахматист Владислав Артемьев, который обыграл чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена и занял второе место по итогам мирового первенства по рапиду, является одним из сильнейших в своем виде спорта в России, заявил вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что казанский шахматист является одним из фаворитов в каждом соревновании, где принимает участие.

Он один из сильнейших российских шахматистов, неоднократный чемпион России по рапиду и блицу. Он очень опытный спортсмен именно в этой дисциплине. В классике дела у него обстоят похуже, но рапид и блиц — это его коронка. В каждом соревновании, где Артемьев принимает участие, он является одним из фаворитов, — заявил Смагин.

Вице-президент отметил, что шахматист решил выложиться на полную в последнем старте сезона. Он подчеркнул, что Артемьеву отчасти повезло — у него была удачная сетка.

Ранее сообщалось, что Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе. В седьмом туре 16-й чемпион мира по классическим шахматам уступил Артемьеву, который с 6,5 балла вышел в единоличные лидеры турнира.

