Вероника Степанова взяла золото в скиатлоне на чемпионате России

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам, сообщается на турнире, сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске, где спортсменки преодолевали дистанцию 20 км.

Степанова показала время 51 минуту 48,2 секунды. Второе место заняла Евгения Крупицкая, уступившая победительнице одну секунду. Третьей стала Алина Пеклецова с отставанием 2,9 секунды.

Ранее стало известно, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не примут участие в этапе Кубка мира в США. Спортсмены решили сосредоточиться на подготовке к финальным соревнованиям Кубка России.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев между тем отметил, что российские лыжники достойно выступили на зимней Олимпиаде — 2026. Он подчеркнул, что Коростелев упустил медаль в скиатлоне из-за тактической ошибки, а Непряева оказалась не готова к соревнованиям. По мнению Васильева, лыжники серьезно не готовились к Олимпиаде, поскольку получили приглашение в последний момент.