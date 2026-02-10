Зимняя Олимпиада — 2026
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде

Коростелев и Непряева не прошли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали.

Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвержцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

Финалы мужских соревнований начнутся в 14:20 по мск. Женщины выйдут на старт в 13:45 мск. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.

Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.

