Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде Коростелев и Непряева не прошли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде-2026

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали.

Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвержцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

Финалы мужских соревнований начнутся в 14:20 по мск. Женщины выйдут на старт в 13:45 мск. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.

Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.