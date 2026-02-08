Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 15:50

Российский лыжник финишировал в шаге от олимпийского пьедестала

Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 Фото: РИА Новости
Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в итальянском Тезеро. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды.

Победа в гонке досталась норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, для которого эта награда стала уже шестой олимпийской. Вторым финишировал француз Матис Делож, третьим — еще один норвежец Мартин Нюэнгет.

22-летний Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров и двукратным чемпионом России.

Ранее стало известно, что после первого дня соревнований зимней Олимпиады сборные Италии, Норвегии и Японии делили первое место в медальном зачете. У каждой из этих команд в активе было по одной золотой, серебряной и бронзовой награде, разыгранных в пяти дисциплинах.

До этого американская горнолыжница Линдси Вонн получила серьезную травму во время заезда на Олимпиаде в Италии. После падения на трассе она не смогла самостоятельно подняться, была эвакуирована на вертолете, а соревнования временно приостановили. Вонн, вернувшаяся в спорт в 2024 году, является олимпийской чемпионкой 2010 года.

Олимпиада
лыжники
победы
скиатлон
