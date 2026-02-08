Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 15:42

Королеву горных лыж эвакуировали на вертолете после жесткого падения

Горнолыжницу Вонн эвакуировали на вертолете после жесткого падения на Олимпиаде

Линдси Вонн Линдси Вонн Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская горнолыжница Линдси Вонн получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. По предварительной информации, спортсменку увезли на вертолете.

Лыжница задела флаг, потеряла равновесие и упала. Самостоятельно подняться она не смогла. Спортсменке оказали первую помощь и эвакуировали с трассы на вертолете, который приземлился рядом. Соревнования временно остановили.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за травмы, а в ноябре 2024-го объявила о возвращении в спорт. Она является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске и призером Игр 2010 и 2018 годов, а также двукратной победительницей чемпионата мира 2009 года.

Ранее сообщалось, что российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на процедуру допинг-контроля. Он выступает на Олимпийских играх в Италии. Тестирование прошло в семь утра в Олимпийской деревне.

До этого шведская лыжница Эбба Андерссон лишилась фрагмента серебряной медали, завоеванной на зимних Олимпийских играх в Италии. Спортсменка заняла второе место в скиатлоне на 20 километров, уступив своей соотечественнице Фриде Карлссон.

травмы
спорт
соревнования
Олимпиада
Самое популярное
