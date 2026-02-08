Королеву горных лыж эвакуировали на вертолете после жесткого падения Горнолыжницу Вонн эвакуировали на вертолете после жесткого падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. По предварительной информации, спортсменку увезли на вертолете.

Лыжница задела флаг, потеряла равновесие и упала. Самостоятельно подняться она не смогла. Спортсменке оказали первую помощь и эвакуировали с трассы на вертолете, который приземлился рядом. Соревнования временно остановили.