Российского фигуриста вызвали на допинг-проверку в Италии Петр Гуменник прошел допинг-контроль на Олимпиаде

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на процедуру допинг-контроля в воскресенье утром на Олимпиаде в Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Тестирование прошло в семь утра в Олимпийской деревне.

Днем ранее у Гуменника возникли сложности с музыкой для короткой программы. Спортсмену не одобрили первоначальный выбор — саундтрек к фильму «Парфюмер» — из-за проблем с авторскими правами. В Международном союзе конькобежцев (ISU) пояснили, что фигуристы самостоятельно отвечают за решение правовых вопросов с музыкой.

Теперь, по данным ISU, Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Короткая программа запланирована на 10 февраля.

Ранее глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен заявил, что все спортсмены из России и Белоруссии, допущенные к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-тестирование перед стартом соревнований. По его словам, проверки были проведены в полном соответствии с рекомендациями ITA.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, отобранная на Олимпиаду-2026, сдала положительную допинг-пробу. В ее организме обнаружили препарат, который применяется для лечения онкологических заболеваний.