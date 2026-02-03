Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:35

Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России

Все участники Олимпиады-2026 из России прошли допинг-тестирование

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований, заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен. Проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями, сообщает РИА Новости.

Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA, — сказал Антенен.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо. В ней примут участие 13 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании. Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходит 3 февраля в преддверии Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В ходе ролика были показаны кадры из короткой программы Тотьмяниной и Маринина.

До этого олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что американский фигурист Илья Малинин первым в мире сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Он сообщил, что будет следить за выступлениями спортсмена на Играх в Италии. Плющенко напомнил, что соревновался с родителями Малинина.

Олимпиада
российские спортсмены
допинг
допинг-тест
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, что происходит с организмом после отказа от сигарет
В ГД ответили на слова Чалого о возврате Киеву освобожденных территорий
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили катастрофические последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.