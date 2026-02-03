Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России

Все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований, заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен. Проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями, сообщает РИА Новости.

Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA, — сказал Антенен.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо. В ней примут участие 13 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании. Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходит 3 февраля в преддверии Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В ходе ролика были показаны кадры из короткой программы Тотьмяниной и Маринина.

До этого олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что американский фигурист Илья Малинин первым в мире сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Он сообщил, что будет следить за выступлениями спортсмена на Играх в Италии. Плющенко напомнил, что соревновался с родителями Малинина.