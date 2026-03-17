17 марта 2026 в 20:14

Украину назвали полигоном для испытаний новейшего оружия

Сенатор Маккол назвал Украину лабораторией для испытаний

Майкл Маккол Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Украина стала лабораторией для испытаний передовых видов вооружений, заявил конгрессмен США Майкл Маккол. Во время слушаний в Конгрессе он также поблагодарил Киев за помощь американским военным в противостоянии с Ираном. Трансляция велась на YouTube-канале.

Украина стала испытательной площадкой для новейших технологий, включая беспилотники. Я ценю ее вклад в поддержку США в борьбе против иранских дронов типа «Шахед», — заявил Маккол.

Тем временем Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что развязанная на Ближнем Востоке война зашла в тупик, и у Вашингтона остался только ядерный козырь для ее скорейшего завершения. По его словам, руководство США и Израиля лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации.

Тем временем военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новейшая иранская ракета «Саджиль» — достаточно серьезное оружие. По его словам, она всерьез пугает США и Израиль. Кнутов также обратил внимание, что в открытом доступе до сих пор нет никаких данных о технических характеристиках ракеты.

